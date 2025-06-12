Под Орлом мужчина случайно убил собутыльника

На западе такое преступление трактовали бы как непредумышленное убийство.

Уголовное дело рассматривал Орловский районный суд. Местного жителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). По трактовке органов следствия, действия подсудимого по неосторожности повлекли за собой смерть человека. В западной юриспруденции такое назвали бы непредумышленным убийством. Однако в российском праве убийство – это умышленное лишение человека жизни.

Впрочем, и в данном случае человек погиб. Преступление было совершено 30 декабря 2024 года, когда подсудимый принимал у себя дома гостей. В ходе застолья, как это нередко бывает, вспыхнула словесная ссора. Распалившись, хозяин дома решил свести счеты с собутыльником – из-за словесных оскорблений, высказанных тем в его адрес. Подсудимый дождался, пока его обидчик, устав, не ляжет на кровать. Затем взял со стола бытовой нож, подошел к кровати и нанес клинком один удар в грудную клетку потерпевшего.

Последнего с места происшествия забрала бригада скорой. Травма оказалась смертельной – мужчина скончался спустя неделю в Орловской областной клинической больнице. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном искренне раскаялся, но от дачи показаний в порядке статьи 51 Конституции Российской Федерации отказался. А на предварительном следствии он рассказал, что причиной конфликта стала именно нецензурная брань гостя, которая его оскорбила и задела.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания назначено ограничение свободы сроком на 1 год, которое начнет действовать после освобождения заключенного из колонии. В течение года ему будет запрещено покидать свой дом по ночам, без разрешения изменять место жительства или пребывания и выезжать за пределы муниципального образования, где он будет проживать после освобождения.

ИА “Орелград”