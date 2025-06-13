Во Мценском районе усилят меры безопасности

В районе проведут мероприятия по гражданской обороне.

Администрация Мценского района утвердила скорректированную муниципальную программу обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Как следует из преамбулы, программа рассчитана на поэтапное решение стоящих проблем и содержит комплекс мероприятий, при реализации которых будут созданы безопасные условия жизнедеятельности людей. Среди прочего документ предполагает приведение гражданской обороны в готовность.

Для реализации мероприятий планируется в течение 2025-2027 годов использование финансов в объеме 3,277 миллиона рублей, в том числе в 2025 году – 2,817 миллиона рублей, в 2026 году и 2027 году – по 230 тысяч рублей. Финансирование мероприятий предусмотрено за счет средств бюджета Мценского района. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из степени реализации мероприятий.

«В условиях сохранения угроз военных конфликтов, чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера одной из важнейших задач при обеспечении безопасности населения Мценского района становится повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от этих угроз, – говорится в паспорте программы. – Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать в стране необходимые условия для устойчивого развития государства путем координации совместных усилий и финансовых средств федерального центра и субъектов Российской Федерации».

Авторы документа считают, что в среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации останутся одними из важнейших вызовов стабильному экономическому росту. Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы. В последние годы, увы, к ним добавились угрозы военного и террористического характера.

«Анализ исходного состояния проблем, подлежащих решению на программной основе, позволяет сделать вывод о необходимости улучшения состояния гражданской обороны, готовности Мценского районного звена ОТП РСЧС, – резюмируют авторы документа. – Также для оперативного реагирования на угрозы чрезвычайных ситуаций необходимо создание на районном уровне фактических резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

ИА “Орелград”