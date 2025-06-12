Орловцам заплатят за работу на праздники

Порядок оплаты такого труда разъяснила инспекция.

Государственная инспекция труда в Орловской области разъяснила жителям региона порядок оплаты труда в нерабочие праздничные дни. За такую работу гарантируется повышенная оплата труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ. В частности, работники, получающие оклад, могут рассчитывать на оплату не менее чем в двойном размере. Сдельщикам труд в праздники оплачивается не менее чем по двойным сдельным расценкам, а работникам с оплатой по тарифам – в размере не менее двойной тарифной ставки.

«Вместо двойной оплаты за работу в нерабочий праздничный день вы можете выбрать дополнительный день отдыха. В таком случае работа в праздник оплачивается в одинарном размере, а предоставленный день отдыха не подлежит оплате, – информирует Государственная инспекция труда в Орловской области. – Праздники призваны дарить радость и возможность отдохнуть. Но не всем удается насладиться этим отдыхом — в некоторых профессиях праздник не входит в расписание, и люди работают даже в выходные. Важно, чтобы такой труд был должным образом оценен и справедливо оплачен».

В ведомстве напомнили, что в случае нарушения трудовых прав работник может обратиться в государственную инспекцию труда. Направить обращение можно через сервис «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф». Тем временем Орелстат сообщил, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Орловской области в марте 2025 года составила 59 225 рублей. По сравнению с февралем 2025 года она увеличилась на 3,7 процента, а по сравнению с мартом предыдущего года выросла на 13,3 процента.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в марте 2025 года выросла по сравнению с мартом 2024 года на 2,4 проце6нта, – пояснили статистики. – По состоянию на конец апреля 2025 просроченная задолженность по заработной плате работникам отсутствует. На 1 апреля 2025 года средний размер назначенных пенсий составил 22 580 рублей в месяц и по сравнению с соответствующей датой 2024 года увеличился на 11,3 процента».

ИА “Орелград”