Фонд капремонта засудил подрядчика

С подрядчика взыщут крупную неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковые требования некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Ремонт» о взыскании неустойки, штрафа и аванса. Исковые требования были мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по осуществлению подрядных работ, предусмотренных договором о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Как следует из материалов дела, указанный договор был заключен еще в апреле 2023 года. Речь идет о капремонте многоквартирного дома №88, расположенного в Орле на улице Комсомольской. Цена договора составляла 14,754 миллиона рублей. Срок окончания работ по договору был определен 29 декабря 2023 года. Однако подрядчик в срок не уложился, и 28 декабря 2023 года стороны подписали дополнительное соглашение к договору. Срок окончания работ они перенесли на 31 июля 2024 года.

В ноябре 2024 года регоператор капремонта провел проверку работ и пришел к выводу о том, что подрядчик вновь нарушил условия договора, так как и к тому времени капремонт не завершил. В декабре прошлого года фонд уведомил подрядчика об одностороннем расторжении договора, а также насчитал ему финансовые санкции. Расчеты фонда проверил суд. В итоге арбитраж решил исковые требования удовлетворить.

Он постановил взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ремонт» в пользу некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» неустойку за просрочку выполнения работ в размере 3,527 миллиона рублей, штраф за досрочное расторжение договора в размере 1,475 миллиона рублей и аванс по договору в размере 4,426 миллиона рублей. Кроме того, на проигравшую сторону возложены расходы по оплате государственной пошлины в сумме более 307 тысяч рублей.

ИА “Орелград”