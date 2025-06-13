Матаня набирает популярность под Орлом

Ставший ежегодным фестиваль нашел своего почитателя.

Фестиваль «Ливенская матаня», который вот уже на протяжении трех лет проводит Городской центр культуры «Лидер», стал знаковым мероприятием. Об этом на рабочем совещании при главе города сообщила директор центра Нина Канарская. По ее словам, фестиваль «Ливенская матаня» способствует изучению, сохранению и развитию культурного наследия своей малой родины, способствует активизации духовно-нравственной преемственности поколений. Более того, из мероприятия областного уровня он вырос в межрегиональное событие.

«В 2024 году фестиваль стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, – рассказала Нина Канарская. – Сумма финансирования составила 496 тысячи рублей. В рамках реализации гранта состоялось пять мероприятий по знакомству молодежи и жителей города с ливенским народным промыслом, частушкой и танцем нашего региона «Матаня», с богатейшей русской культурой России».

По ее словам, Межрегиональный фестиваль «Ливенская матаня» будет продолжаться дальше и географически расширяться. В администрации Ливен добавили, что в Городском центре культуры «Лидер» созданы и работают 15 культурно-досуговых формирований, в которых занимаются 810 участников. В минувшем году учреждение провело 125 культурно-массовых мероприятий, охвативших свыше 36,4 тысячи человек. При этом 30 мероприятий, или 23 проента от их общего количества, были платными, их посетило 5493 человека.

«Мероприятия были наполнены смысловыми нагрузками и отражали традиции праздников и памятных дат, отличаясь художественным наполнением, тематическим содержанием, в основе которых уже сложившиеся культурные традиции, – пояснила Нина Канарская. – Основными направлениями работы учреждения являются: патриотическое воспитание; организация семейного досуга; сохранение и возрождение народной культуры; организация работы с различными категориями населения. Успешно реализуются творческие проекты: «Мы помним!»; «Любимый город»; «Творческие люди».

ИА “Орелград”