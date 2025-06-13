Сотрудника опытной станции уволили во время больничного

Оспорить увольнение работник решил по суду.

Любопытный трудовой спор рассмотрел Орловский районный суд. Иск к ФГБУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур» подал его бывший работник. Он просил суд о признании его увольнения незаконным и восстановлении на работе, а также о взыскании компенсации за время вынужденного прогула. Как пояснили в пресс-службе суда, в рамках рассмотрения гражданского дела было установлено, что в декабре 2024 года на основании трудового договора истец был принят на должность заместителя директора по производству в опытной станции «Стрелецкая» – это филиал ФГБНУ ФНЦ ЗБК.

В феврале 2025 года истцу открыли больничный лист в городской больнице им. Боткина, о чем он уведомил директора опытной станции по мобильному телефону. Спустя пару дней истец от работников станции узнал, что его уволили, пока он находился на больничном по временной нетрудоспособности. «Он был уволен на основании п. 10, ч. 1 ст. 81 ТК РФ за однократное, грубое нарушение руководителем организации (филиала, представительства), его заместителем своих трудовых обязанностей», – уточнили в пресс-службе суда.

Уже в ходе рассмотрения дела в судебной инстанции стороны решили договориться миром. Они подали ходатайство об утверждении мирового соглашения, условия которого зафиксировали в письменной форме и подали в суд на утверждение. Суд изучил мировое соглашение и утвердил его. Определение вступило в законную силу немедленно, но еще может быть обжаловано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Ранее Государственная инспекция труда в Орловской области сообщала, что во время ежегодного оплачиваемого отпуска можно оформить больничный, если человек заболел. В этом случае его отпуск должен быть продлен на количество дней болезни. Также дни отпуска, добавившиеся в связи с больничным, можно отгулять позже, обговорив этот период с работодателем и написав заявление.

«Если во время отпуска пришлось взять больничный из-за болезни ребенка или другого родственника, отпуск не продлится. Дни больничного во время отпуска тоже оплачиваются, исходя из доходов за два предыдущих календарных года», – добавили в ведомстве со ссылкой на разъяснения Минтруда России.

ИА «Орелград»