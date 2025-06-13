В Орловской области рабочая сила потеряла 2300 «душ»

Статистики подсчитали количество работающих и безработных в регионе.

Орелстат огласил итоги выборочного обследования рабочей силы за январь-март 2025 года. Напомним, что в ее состав включают граждан в возрасте 15 лет и старше. Численность рабочей силы в отчетном периоде составила 337,2 тысячи человек. Из них 332,3 тысячи орловцев классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,9 тысячи человек – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда (МОТ) то есть они не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

По сравнению с данными за декабрь 2024 года – февраль 2025 года численность рабочей силы в регионе сократилась на 2,3 тысячи человек. Количество занятых орловцев уменьшилось на 1,2 тысячи человек, но и количество безработных, подсчитанных по методике МОТ, стало меньше на 1,1 тысячи человек. Подобные обследования проводятся ежемесячно. Очередное пройдет в Орловской области в период с 15 по 23 июня 2025 года. Его основной целью является получение информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, лиц, не входящих в состав рабочей силы.

«Наблюдение осуществляется путем личного опроса членов домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания прошедшими обучение и тестирование представителями Орелстата, – напоминают в ведомстве. – Перед проведением опроса интервьюер обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. Сведения, полученные от респондентов и зафиксированные интервьюером, являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению, распространению и предоставлению, используются только в целях формирования официальной статистической информации».

ИА “Орелград”