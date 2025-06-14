Программу развития бизнеса подправили дважды

Изменения в документ внесло правительство региона.

Правительство Орловской области дважды за одну неделю внесло изменения в паспорт государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области». Так, по данным производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, в первом случае объем финансирования программы был немного сокращен с 3,198 миллиарда рублей до 3,196 миллиарда рублей. Одновременно был уменьшен размер затрат на предоставление управляющей компании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» средств для строительства объектов инженерной инфраструктуры – с 2,1 миллиарда рублей до 1,975 миллиарда рублей.

«В рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области» планируется также обеспечить предоставление управляющей компании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» бюджетных инвестиций на оплату проектно-изыскательских работ и оплату работ по проведению инженерных изысканий. Объем финансирования указанного мероприятия составляет 130 000 миллионов рублей», – сообщили аналитики.

Неделю спустя правительство региона в новой редакции изложило параметры подпрограмму «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области». Согласно поправкам, с 2026 по 2029 год включительно на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на площадке планируемого индустриального парка будет выделено 80 миллионов рублей – по 20 миллионов рублей ежегодно.

Ожидается, что к концу 2030 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства – резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных, промышленных и агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тысяч единиц.

ИА «Орелград»