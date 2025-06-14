Орловщина вернула в федеральный бюджет 150 миллионов рублей

Вернуть пришлось неизрасходованные остатки денежных средств.

В 2024 году Орловская область возвратила в федеральный бюджет остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объеме 148,512 миллиона рублей. Об этом говорится в заключении Контрольно-счетной палаты Орловской области, которая провела экспертизу отчета об исполнении регионального бюджета за 2024 год. Приведенные выше цифры оказались лучше, чем в 2023 году, когда Орловщина вернула в федеральный бюджет на 43,749 миллиона рублей больше.

То есть по сравнению с 2023 годом в 2024 году регион возвратил в федеральный центр на 22,8 процента денег меньше. В минувшем году были возвращены, в частности, 75,967 миллиона рублей остатков межбюджетных трансфертов на возмещение расходов, понесенных регионом на размещение и питание граждан, перебравшихся из Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Они вынужденно покинули свое жилье и поселились в орловских пунктах временного размещения.

Средства на данные цели выделялись из резервного фонда правительства Российской Федерации, но Орловской области они не понадобились в том объеме, который был предоставлен. Еще 24,51 миллиона рублей было возвращено остатков субсидий, выделенных региона на софинансирование проекта модернизации первичного звена здравоохранения; 19,762 миллиона рублей – остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Также региону были выделены субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. То есть речь идет о проекте «Земский доктор», в рамках которого регион вернул федеральному центру 3,894 миллиона рублей, оставшихся невостребованными.

Еще 3,72 миллиона рублей пришлось вернуть остатков субсидий по проекту «Земский учитель». А 2 миллиона рублей – по проекту развития сети учреждений культурно-досугового типа, который также финансировался за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации. Более 1,8 миллиона рублей возвращено средств субсидий, выделенных региону на софинансирование массового обследования новорожденных на врожденные и наследственные заболевания – так называемый расширенный неонатальный скрининг.

ИА “Орелград”