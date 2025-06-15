Обслуживание дорог в Орловской области вызвало вопросы

Задавать вопросы пришлось «Дорожной службе» и «Орелгосзаказчику».

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Дорожная служба» к казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик». Пикантность спора заключается в том, что оба предприятия принадлежат региону, между тем в суде ставился вопрос о взыскании 22 миллионов рублей. Исковые требования были связаны с выполнением истцом в отсутствие заключенного договора с ответчиком работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2022 года «Дорожная служба» и «Орелгосзаказчик» заключили контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области, срок действия которого истек 31 октября 2024 года. Тогда же, то есть в октябре 2024 года, «Орелгосзаказчик» провел электронный конкурс для определения нового подрядчика. Впрочем, подрядчик оказался прежним – по результатам электронной процедуры контракт вновь был заключен с ГУП «Дорожная служба».

Оказалось, что ответчик провел конкурс для определения подрядчика несвоевременно. А работы по обслуживанию дорог не прекращались. Суд установил, что в период с 1 по 12 ноября 2024 года выполнение работ по содержанию дорог каким-либо контрактом предусмотрено не было. Однако на Орловщину навалилась непогода, пошел снег, дороги надо было убирать, чем и занималась «Дорожная служба». В ноябре в течение трех непогожих дней она выполнила работы на общую сумму чуть более 22 миллионов рублей.

Были составлены акты, но работы не были оплачены из-за фактического отсутствия контракта. Устранить коллизию в финансовых взаимоотношение двух государственных предприятий удалось только по суду, тем более что ответчик не возражал против удовлетворения иска. Суд обязал его выплатить «Дорожной службе», которая с тех пор в рамках процесса приватизации прекратилась из государственного унитарного предприятия в АО, денежные средства в размере 22 миллионов рублей.

ИА “Орелград”