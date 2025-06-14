В Ливнах выберут похоронную организацию

О проведении открытого конкурса распорядилась администрация города.

В Ливнах пройдет открытый конкурс по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города. Власти уже утвердили состав и положение о конкурсной комиссии. Последняя представляет собой коллегиальный орган, от решения которого будет зависеть, кто получит на право оказания услуг по погребению и статус специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города. С 2017 года такой статус имело муниципальное унитарное коммунальное предприятие МУКП «Ливенское». Но недавно оно прошло очередную реорганизацию и превратилось в ООО «Коммунальное предприятие «Ливенское».

Для участия в открытом конкурсе претенденты должны своевременно подготовить и подать соответствующую заявку. В конкурсе могут принять участие юридические лица или индивидуальные предприниматели, соответствующие требованию о не проведении ликвидации участника конкурса, процедуры его банкротства, не приостановлении деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Все эти требования должны быть соблюдены на день рассмотрения заявки.

Организатор вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, причем участники должны самостоятельно их отслеживать. Организатор не несет ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с изменениями. Заявка должна содержать полученную не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц, копии учредительных документов, предложение об условиях исполнения договора.

«В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему», – говорится в документе. Если на участие поступит всего одна заявка, то договор заключат с единственным участником.

ИА “Орелград”