Размеры материнских пособий сочли несправедливыми

Профсоюзы ратуют за пересчет таких выплат.

Федерация независимых профсоюзов России считает, что действующая система расчета пособия по беременности и родам устарела и не учитывает экономические реалии. Сейчас пособие рассчитывается исходя из заработка за последние 2 года, но при высокой инфляции и росте зарплат это несправедливо и не выполняет свою основную функцию — возмещение реального дохода. Вопрос об этом был поднят на II Всероссийском форуме трудящихся женщин, который проводила ФНПР в Москве.

«На дискуссионной площадке обсуждался проект закона «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а его необходимость была отражена в резолюции форума, – уточнили в Федерации профсоюзов Орловской области. – Также вопрос об необходимости такого закона обсуждался с депутатами Госдумы на заседании межфракционной группы «Солидарность».

Более того, профсоюзы уже разработали проект закона и направили его члену Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Михаилу Тарасенко. Федерация просит депутатов его поддержать. Комментируя эту инициативу, заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь сказал: «Нынешняя система расчета пособий оставляет женщин один на один с инфляцией и несправедливостью. Мы настаиваем: больничный по беременности должен возмещать реальный доход, а не усредненные цифры прошлых лет. Это вопрос не только экономики, но и достоинства. Данная мера может стать хорошей поддержкой молодых мам».

Ранее Отделение Социального фонда по Орловской области сообщало, что в регионе единое пособие получают более 600 беременных женщин. Данная мера государственной поддержки была введена в январе 2023 года. Такое пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи. При подаче заявления в 2025 году доход каждого трудоспособного члена семьи не должен быть менее четырех минимальных размеров оплаты труда. Данное правило распространяется на любой вид занятости.

Расчетный период — это 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. В это время у каждого трудоспособного взрослого в семье должен быть доход. Если он меньше 16 492 рублей, то есть среднедушевого дохода, пособие может быть назначено. Сумма выплаты зависит от величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения и назначается в дифференцированном размере от 50 до 100 процентов, то есть размер выплаты варьируется от 8988 рублей до 17 976 соответственно. «Единое пособие будущие мамы могут получить как на счет или карту в банке, так и через почту», – подчеркнули в Фонде.

ИА “Орелград”