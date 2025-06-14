В Орловской области условно победили оспу и дерматит

Специалисты отработали механизмы взаимодействия служб при ликвидации очагов заразы.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, специалисты отдела государственного ветеринарного надзора приняли участие в региональных учениях. Они прошли на территории Орловского муниципального округа, базой для них стала территория компании «Племдело» в поселке городского типа Знаменка. В ходе учений была отработано межведомственное взаимодействие служб при проведении ликвидационных мероприятий на территории эпизоотического очага заразного узелкового дерматита КРС, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

«Заразный узелковый дерматит – это трансмиссивная контагиозная вирусная болезнь крупного рогатого скота, – пояснили в ТУ Россельхознадзора. – Болезнь проявляется лихорадкой с повышением температуры тела до 40 градусов, образованием узелковых уплотнений, эрозий на коже и слизистых оболочках внутренних органов, увеличением лимфатических узлов, потерей аппетита. Факторами передачи возбудителя инфекции являются продукты убоя, полученные от больных животных, выделения больных животных, кровососущие насекомые, возможна механическая передача возбудителя через контаминированные объекты внешней среды».

В Управлении Россельхознадзора добавили, что владельцы крупного рогатого скота обязаны предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы животных для осмотра, извещать их в течение 24 часов обо всех случаях внезапного падежа или заболевания восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание. Также владельцы обязаны принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, обеспечить изоляцию трупов павших восприимчивых животных в помещении, в котором они находились.

О других масштабных учениях отчиталось региональное управление ветеринарии. Они прошли в Новосильском районе, их целью являлась отработка скоординированных действий различных служб в экстренной ситуации, а именно: локализации и ликвидации очага оспы овец и коз, выявленного в личном подсобном хозяйстве. По легенде данное заболевание было выявлено в частном хозяйстве. После подтверждения диагноза «оспа овец и коз» в ветеринарной лаборатории, участникам учений предстояло отработать комплекс мероприятий по ликвидации очага.

«Это включало в себя не только действия непосредственно на территории самого хозяйства (неблагополучного пункта), но и в окружающей угрожаемой зоне, – сообщили в управлении ветеринарии. – Учения моделировали весь процесс: от первоначального оповещения и принятия решения до проведения полного комплекса ликвидационных мероприятий. Особое внимание уделялось отработке алгоритма действий специалистов государственной ветеринарной службы. В рамках учений детально отрабатывался каждый этап работы: от оценки масштабов заражения до установления карантинных пунктов и организации наблюдения за животными».

В ведомстве подчеркнули, что акцент был сделан на практическую составляющую, чтобы участники могли на собственном опыте отработать все необходимые процедуры. Например, критически важен правильный отбор, упаковка и транспортировка проб биоматериала от больных животных. Это необходимо для своевременной и точной диагностики и принятия эффективных мер по предотвращению распространения инфекции. Специалисты успешно отработали все эти навыки. «Общая цель учений — повысить готовность региона к реагированию на подобные вспышки инфекционных заболеваний и минимизировать возможные потери», – подытожили в управлении ветеринарии.

ИА “Орелград”