Мымрино включили в состав нацпарка не по ошибке

Очень любопытное дело рассмотрел арбитражный суд.

Девятнадцатый арбитражный суд в городе Воронеже отказал в удовлетворении апелляционной жалобы администрации Знаменского района Орловской области на решение регионального арбитражного суда, который в феврале отказал муниципальным властям в удовлетворении требований к национальному парку «Орловское полесье» и Министерству природных ресурсов и экологии России. Об этом со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел сообщает издание «Коммерсант».

«Администрация просила признать регистрационной ошибкой включение в нацпарк населенных пунктов — как прилегающих к лесному массиву, так и удаленных от него на несколько километров: села Мымрино, деревень Низино, Зуевка, Сорокино, Ракитная, Вязовая, Коробецкое, Малая Михайловка, Большая Михайловка и Шкова, – пишет издание. – По мнению истца, при образовании и постановке на кадастровый учет территории «Орловского полесья» земли населенных пунктов подлежали исключению из нее. Суд счел факт ошибки недоказанным».

История началась в ноябре 2022 года, когда администрация Знаменского района подала иск и попросила арбитраж исключить из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведения о границах «Орловского полесья». Напомним, что национальный парк «Орловское полесье» был создан постановлением правительства страны в 1994 году. В его состав включили земли лесного фонда, запаса и сельхозназначения. До 2021 года никто об этом особо не вспоминал. Однако в сентябре 2021 года администрация района обратилась в региональное управление Росреестра с заявлением о постановке на кадастровый учет нескольких участков из земель населенных пунктов.

«Был получен отказ в связи с тем, что участки, согласно ЕГРН, входили в состав нацпарка, – поясняет «Коммерсант». – По мнению истца, при образовании и постановке на кадастровый учет территории «Орловского полесья» была допущена ошибка, так как земли населенных пунктов подлежали исключению из нее. В судебном решении сказано, что инстанция пришла к выводу о том, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты права. Исходя из разъяснений пленумов Верховного и Высшего арбитражного судов, суд вправе сделать выводы о допущенной реестровой ошибке только в случае, если вносимые изменения не повлекут нарушений прав и законных интересов других лиц и при отсутствии спора о праве на недвижимое имущество».

ИА “Орелград”