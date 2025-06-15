Виновник ДТП под Орлом загладил вину деньгами

Мужчине удалось избежать уголовного наказания.

Вступило в силу постановление Орловского районного суда о прекращении уголовного дела по мотивам ДТП. Местный житель обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Орган предварительного следствия обвинял его в нарушении при управлении автомобилем Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Речь идет о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в ноябре 2024 года.

Тем вечером подсудимый ехал на технически исправном автомобиле марки ВАЗ-21140 по автодороге «Орел – Новосиль – Ефремов» со стороны города Орла в направлении поселка Красная Звезда. Инцидент произошел на территории Орловского муниципального округа. Водитель превысил скорость, не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет, после чего перевернулся. Не ожидавший этого пассажир получил травмы, в том числе компрессионные переломы грудных позвонков.

Травмы привели к «значительной стойкой утрате общей трудоспособности не менее чем на одну треть (свыше тридцати процентов)» Медики расценили их как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Действия водителя, выразившиеся в нарушении им Правил дорожного движения, состоят в прямой причинно-следственной связи с причинением пассажиру вышеуказанных повреждений, решило следствие.

Однако уже в ходе производства по уголовному делу в судебном заседании потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Он заявил, что подсудимый возместил причиненный преступлением ущерб «путем неоднократного принесения извинений, оказания помощи в прохождении лечения, а также возмещения материального и морального вреда в общем размере 300 000 рублей, который определил сам потерпевший, что для него является достаточной формой возмещения вреда».

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Подсудимый в судебном заседании пояснил, что вину в совершении инкриминированного ему преступления признает полностью, в содеянном искренне раскаивается. В результате суд постановил прекратить уголовное дело и отменить назначенную ранее водителю меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИА “Орелград”