Орловский вуз вошел в число лучших университетов мира

ОГУ имени Тургенева включен в рейтинг Study Abroad Aide.

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева вошел в число 45 процентов лучших университетов мира по версии рейтинга Study Abroad Aide. Как пояснили в самом вузе, данный рейтинг составляется в Южной Корее и служит полезным информационным ресурсом для абитуриентов, планирующих обучение за рубежом. На Study Abroad Aide представлены комплексные рейтинговые системы, позволяющие оценить способность университетов предоставлять иностранным студентам качественное образование и комфортные условия для обучения.

«Критериями оценки выступают академическая репутация, численность иностранных студентов, условия для исследовательской деятельности, общий контингент студентов и его динамика, – добавили в ОГУ имени Тургенева. – Для оценки академической репутации учитываются данные международных рейтингов, составленных авторитетными организациями: Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings и US News & World Report Best Colleges».

Кроме того, аналитики учитывают данные о количестве иностранных студентов, обучающихся в каждом вузе. Источниками такой информации для составителей рейтинга являются официальные сайты как самих университетов, так и сайты органов власти, которым можно доверять. В ОГУ подчеркнули, что в этом году орловский вуз впервые вошел в Мировой рейтинг университетов для иностранных студентов и занял 95-е место среди российских вузов, что и позволило ему попасть в число 45 процентов лучших университетов мира.

Хён Ли, основатель международного рейтинга Study Abroad Aide, отметил, что вхождение Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева в число лучших университетов – это «заметное достижение, которое отражает высокий уровень образовательных программ и доступность обучения для иностранных студентов». Тем временем ученые НТЦ биомедицинской фотоники приняли участие в международной научной конференции «Системы и технологии цифровой медицины» – STDH-2025, которая собрала на своей площадке представителей не только России, но и Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Иордании и Вьетнама.

Орловские ученые поделились с коллегами опытом разработки современных технических систем и технологий для диагностики, лечения, медицинской реабилитации и их применения в практическом здравоохранении. «С докладами выступили и стажры-исследователи НТЦ биомедицинской фотоники, – отметили в ОГУ. Все работы вызвали живой интерес со стороны участников конференции».

ИА “Орелград”