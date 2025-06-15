Почти все орловские предприниматели завели личные кабинеты

Сервисы налоговой службы продолжают набирать популярность.

В Орловской области самими популярными сервисами ФНС России являются личные кабинеты: для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России. По данным ведомства, в Орловской области личными кабинетами пользуются более 43 процентов физических лиц, то есть простых граждан, около 98 процентов индивидуальных предпринимателей и 75 процентов организаций. Всего же на сайте налоговой службы работает более 70 интерактивных сервисов, позволяющих решить большинство вопросов не выходя из дома.

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» помогает получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, находящихся в собственности, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о текущем сальдо Единого налогового счета, – пояснили в пресс-службе УФНС России по Орловской области. – Пользователь имеет возможность заполнить и направить в электронном виде в налоговый орган декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, заявление о предоставлении налоговой льготы, о получении налогового вычета и прочие документы, а также оплатить исчисленные суммы налогов онлайн».

Предприниматели при помощи личного кабинета имеют возможность запросить справки по налогам и сборам, направить заявление о регистрации контрольно-кассовой техники или заявление на смену системы налогообложения. Можно сделать запрос на проверку ИНН, ФИО и СНИЛС, получить выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, направить налоговикам свою отчетность и др.

«Для юридических лиц сервис позволяет вести бизнес онлайн: получать актуальную информацию о состоянии расчётов с бюджетом, получать выписки из ЕГРН, справки, акты совместной сверки расчетов, услуги по постановке и снятию с учета организации по месту нахождения обособленного подразделения и многое другое, – добавили в областной налоговой службе. – Еще ряд сервисов также имеет высокую популярность. Сервис «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции» поможет не ошибиться в реквизитах и подскажет адрес и график работы инспекции».

ИА “Орелград”