Протечки кровли стали самой популярной жалобой в Орле

В Орловском горсовете обсудили результаты жилищного контроля.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, итоги муниципального жилищного контроля были представлены на заседании профильного парламентского комитета. Доклад подготовила администрации города. Рассмотрением жалоб и обращений в мэрии занимается специально созданный отдел муниципального жилищного контроля, основная цель его работы заключается в обеспечении безопасного и комфортного проживания граждан. Впрочем, отдел контролирует только муниципальную собственность. Но в городе имеются муниципальные дома и квартиры.

«Анализ поступивших заявок выявил следующие основные проблемы: протечки кровли – 50 процентов обращений, неудовлетворительное состояние подъездов – 30 процентов обращений, вопросы водоснабжения и отопления – 20 процентов обращений, – перечисляет пресс-служба горсовета. – Итоги работы за 2025 год: рассмотрено 420 обращений от граждан и 87 обращений от юридических лиц, объявлено 59 предостережений».

Из доклада также следует, что чиновники мэрии регулярно принимают участие в проверках, которые организуют органы прокуратуры. Надзорное ведомство контролирует исполнение требований законодательство в жилищной сфере. Что касается плановых проверок, то здесь ситуация изменилась по сравнению с предыдущими годами, так как постановлением правительства возможности муниципального жилищного контроля были существенно ограничены.

«В настоящее время приоритет отдается профилактическим мерам, в частности, объявлению предостережений, – отметили в пресс-службе городского парламента. – Для оценки состояния объектов проводятся выездные обследования без предварительного уведомления управляющих компаний. Депутаты подчеркнули необходимость поиска эффективных путей решения проблем, связанных с содержанием муниципального жилья, в рамках действующего законодательства».

Ранее в Орле прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города за 2024 году. В итоговом документе участники слушаний отметили неудовлетворительную работу МКУ «Жилищное управление города Орла» по администрированию доходов, то есть речь идет о плате за наем муниципального жилья. «Сохраняется высокий темп роста дебиторской задолженности, что свидетельствует о недостаточности мер по взысканию задолженности и как следствие недополучение доходов в бюджет города Орла», – говорится в документе.

ИА “Орелград”