45 орловских выпускников показали выдающиеся результаты на ЕГЭ

Они получили максимальные 100 баллов.

О результатах ЕГЭ по русскому языку рассказали в департаменте образования Орловской области. Высший балл получили 12 человек. Успешные выпускники из городов Орла и Ливны, Должанского и Новосильского районов, учащиеся образовательной организации «Созвездие Орла» и Орловского лицея-интерната.

Особого внимания заслуживает выпускница Никольской средней школы Евгения Кадаева. Она стала первой мультистобалльницей 2025 года, продемонстрировав выдающиеся результаты сразу по двум предметам – русскому языку и химии.

С 16 по 23 июня 2025 года расписанием экзаменов предусмотрены резервные дни основного периода ЕГЭ по всем учебным предметам. Для проведения ЕГЭ организовано два пункта проведения экзаменов на базе общеобразовательных организаций (лицей № 4, лицей № 40 города Орла), два – в спецучреждениях, где граждане отбывают наказание в виде лишения свободы, два – на дому, для участников с ограниченными возможностями здоровья.

ИА “Орелград”