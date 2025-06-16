Адвокат из Орловской области незаконно хранил обрез

Оружие было обнаружено в ходе обыска.

Первоначально члена некоммерческого партнерства «Орловская областная коллегия адвокатов-2» обвинили в посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Далее последовала третья статья, связанная с незаконным хранением огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

В мае 2025 года адвокат незаконно приобрел ружье. Самостоятельно внес изменения в конструкцию, укоротив стволы. Адвокат хранил оружие по месту жительства. Оружие было обнаружено и изъято следователями во время обыска, уточнили в СУ СК России по Орловской области. Расследование продолжается. Подозреваемый заключен под стражу.

Напомним, уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Орловской области. Мужчина в декабре 2024 года получил от подзащитной 100 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению (обещал передать судье, чтобы она не меняла меру пресечения женщине, обвиненной в сбыте наркотиков). В апреле 2025 предложил подзащитной передать судье 3 млн рублей для принятия решения об отсрочке отбывания наказания.

ИА “Орелград”