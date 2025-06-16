Андрей Фролов решил вернуться к депутатской работе

16.6.2025 | 14:23 Новости, СВО

Член Орловского облсовета сообщил, что закончился контракт с Министерством обороны.

Фото: vk.com/andreyfrolovkprf

Политик проинформировал в соцсетях, что выйдет на обычный график работы и взаимодействия. В ближайшую среду, 18 июня, пройдет первый в этом году личный депутатский прием.

«Благодарю свою роту, которой я командовал и моих подчиненных за службу! Враг будет разбит и Победа будет за нами!» – написал Андрей Фролов.

Напомним, депутат заключил контракт в ноябре 2024 года. Отправился в один из приграничных регионов, в соседний с нашей областью. По прибытии в военную часть был назначен командиром небольшого подразделения, далее – командиром взвода, через два месяца – командиром роты.

ИА “Орелград”


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