Орловцев попросили не изымать детенышей у диких родителей

С обращением выступило управление эконадзора и природопользования.

В это время в лесах региона можно встретить детенышей диких животных: европейской косули, пятнистого и благородного оленей, лося. При обнаружении малыша не стоит к нему приближаться, не пытайтесь его «спасти» или забрать с собой, предупреждают в эконадзоре. Важно знать, что одинокий детеныш почти всегда не является брошенным. Мать обычно находится поблизости и вернется. А кормление животных человеческими молочными смесями опасно для их здоровья.

Незаконное изъятие диких животных из естественной среды обитания преследуется по закону, предупреждают в эконадзоре. В случае гибели животных придется возместить причиненный ущерб.

ИА “Орелград”