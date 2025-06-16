Орловцев попросили не изымать детенышей у диких родителей

16.6.2025 | 15:58 Новости, Общество

С обращением выступило управление эконадзора и природопользования.

Фото: ИА «Орелград»

В это время в лесах региона можно встретить детенышей диких животных: европейской косули, пятнистого и благородного оленей, лося. При обнаружении малыша не стоит к нему приближаться, не пытайтесь его «спасти» или забрать с собой, предупреждают в эконадзоре. Важно знать, что одинокий детеныш почти всегда не является брошенным. Мать обычно находится поблизости и вернется. А кормление животных человеческими молочными смесями опасно для их здоровья.

Незаконное изъятие диких животных из естественной среды обитания преследуется по закону, предупреждают в эконадзоре. В случае гибели животных придется возместить причиненный ущерб.

ИА “Орелград”

 


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