Орловцам напомнили, что нельзя снимать и публиковать последствия прилетов

Также под запретом фиксация работы вооруженных сил, напомнили в администрации Орла.

Очевидцам падения аппаратов советуют звонить на номер 112 или в ЕДДС по городу (43-22-12). В администрации Орла напоминают, что опубликованные кадры последствий падений и прилетов БПЛА помогут врагу скорректировать цель. В список того, что категорически нельзя снимать, также входит работа ПВО, военная техника и сопутствующая инфраструктура. Нельзя публиковать конкретные места прилетов и расположения военных.

Напомним, минувшей ночью над Орловской областью уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. Осколками повреждены окна домов, ангар и торговый павильон в Северном и Железнодорожном районах Орла. По словам мэра Юрия Парахина, после завершения работ взрывотехниками в пострадавших домах будут проведены комиссионные обследования. Помощь в ремонте будет оказана из резервного фонда города. Среди жителей пострадавших нет, сообщал утром 16 июня губернатор Андрей Клычков.

ИА “Орелград”