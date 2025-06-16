Благоустраивать дворы за 62 миллиона будет индивидуальный предприниматель

Для территорий в Советском районе Орла все же нашли подрядчика.

Электронный аукцион проводился минувшей весной. Но победитель отбора отказался от подписания контракта. В итоге Объединенный муниципальный заказчик подписал договор с ИП Семенцов А.Н. Цена – 62 303 254,67 рубля.

Предприниматель будет работать в самом центре Орла: ул. Максима Горького, д. 10, 28, 82; ул. Пролетарская гора, д. 3, 5, 7, 11; ул. Матвеева, д. 10, 14; ул. Картукова, д.2; ул. Тургенева, д. 35, 37; ул. Генерала Родина, д. 52; ул. Генерала Жадова, д. 2; ул. Трудовых резервов, д. 38а). Срок исполнения контракта – 24 сентября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уже обращал внимание на этого подрядчика во время одного из совещаний с главами муниципальных образований. У Семенцова очень много контрактов в районах. Вести все проекты одновременно нет возможности, поэтому жители могут насладиться благоустройством не так быстро, как хотели бы.

ИА “Орелград”