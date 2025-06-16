Суд обязал орловца возместить реальный ущерб от ДТП

Иск о возмещении материального ущерба рассмотрели в Болхове.

Болховский районный суд рассмотрел дело о взыскании реального ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием. Подробности процесса раскрыла пресс-служба суда. В процессе сошлись два гражданина, один из которых выступил в роли истца, а второй – в роли ответчика. Истец просил суд взыскать со своего оппонента более 700 тысяч рублей. В частности, в 723 тысячи рублей он оценил ущерб, причиненный ему в результате дорожно-транспортного происшествия.

Кроме того, истец просил взыскать с ответчика понесенные им расходы по оплате услуг эксперта в размере 23 500 рублей и государственную пошлину в размере 19 467 рублей. Авария, о которой идет речь, произошла в январе 2024 года в Болхове. Столкновение автомобилей «Лада Ларгус» и «Лэнд Ровер» произошло на перекрестке улиц Свердлова и 1-й Ленинской. Какой автомобиль кому принадлежал, не уточняется. Однако в суде сообщили, что в результате аварии механические повреждения получила машина истца.

Он обращался в страховую компанию, которая выплатила ему 363,7 тысячи рублей. Однако страховое возмещение оказалось маленьким по сравнению с реальной суммой ущерба. В суде истец представил заключение эксперта, из которого следовало, что реальная сумма ущерба составляет 1 087100 рублей. Ответчик в судебное заседание не явился, хотя о месте и времени судебного заседания был извещен надлежащим образом. Решение было принято без его участия, что закон дозволяет делать

«Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд», – резюмирует пресс-служба Болховского районного суда.

ИА “Орелград”