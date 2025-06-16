Ещё один «чернобылец» отсудил досрочную пенсию

Дело рассматривалось в суде Залегощенского района.

В Орловской области суд рассмотрел уже не первое за последнее время дело о признании права на досрочную пенсию. Как сообщает Залегощенский районный суд, иск подала местная жительница. Иске она указала, что в январе 2025 года она обращалась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области с заявлением о назначении пенсии по старости. По ее мнению, право на льготу она имеет в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях» и «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Однако в Фонде ей отказали «в связи с отсутствием доказательств необходимой продолжительности проживания на территории соответствующей загрязненной зоне». Чиновники посоветовали женщине обратиться с заявлением о назначении пенсии по старости не ранее чем за месяц до достижения возраста 48 лет. Однако та ждать не стала и пошла в суд. Закона гласит, что пенсия по старости назначается с уменьшением возраста на 1 год и дополнительно на 1 год за каждые 4 года проживания или работы на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, но не более чем на 3 года в общей сложности.

«Населенный пункт Залегощь был отнесен к территории проживания с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, – информирует пресс-служба суда. – Суд, оценив собранные по делу доказательства, удовлетворил требования истца в полном объеме и обязал Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области назначить страховую пенсию по старости со снижением общеустановленного возраста, на 3 года. Решение в законную силу не вступило».

Ранее региональное отделение Социального фонда России сообщало, что в Орловской области более 126 тысяч жителей получают «чернобыльские» выплаты. Из них 26 тысяч — это дети в возрасте до 18 лет, а 95 тысяч — взрослые, проживавшие или работавшие на загрязненных территориях. Кроме того, выплаты получают более 600 человек, которые стали инвалидами в результате аварии или являются участниками ликвидации последствий на ЧАЭС. Отделение СФР по Орловской области назначает более 30-ти мер социальной поддержки данной категории граждан.

«Например, ежегодно люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, обращаются за компенсацией на дополнительный отпуск, – уточнили в ведомстве. – Обязательным условием является факт проживания или работы в зоне с льготным социально-экономическим статусом до 2 декабря 1995 года. В 2024 году Отделение Социального фонда оплатило его для более чем 8 тысяч орловцев».

ИА “Орелград”