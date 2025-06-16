Для школы в Хотынце в четвертый раз нашли подрядчика

Капремонт здания учреждения в орловской глубинке серьезно подорожал.

Опубликованы результаты очередного электронного аукциона. За капитальный ремонт здания МБОУ «Хотынецкая СОШ им. С. Г. Поматилова» возьмется ООО «Строительная компания «Гранит». Цена контракта, подписанного 10 июня, – 109 066 745,38 рубля. Срок исполнения – 31 декабря 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Напомним, первоначально в открытом конкурсе в начале 2024 года победило ООО «ИСК «Добрый дом». Однако компания уклонилась от заключения договора. Первый контракт на капремонт был заключен с ООО «БизнесСтройПроект» в апреле 2024 года. Зимой на подрядчика завели уголовные дела – покушение на мошенничество в особо крупном размере, а также хищение аванса. Следующим стало ООО “Максвел Строй”. Контракт был заключен в феврале 2025 года на 83 млн рублей. Уже через месяц компания отказалась от выполнения работ, заявив, что здание находится в аварийном состоянии. Далее прошли два аукциона, которые вовсе не привлекли участников. Результативным оказался только объявленный в мае – с увеличением цены более чем на 30 млн рублей.

ИА “Орелград”