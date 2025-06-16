Затраты на орловские дороги составят 55 миллиардов рублей

В нормативное состояние приведут 60 процентов автодорог.

Правительство региона в новой редакции утвердило паспорт государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области». Ее куратором является Владимир Ивановский, первый заместитель губернатора, а ответственным исполнителем – Алексей Субботин, руководитель регионального департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Программа реализуется уже много лет, недавно у нее появился второй этап, действие которого рассчитано на 2024-2029 годы.

Целями государственной программы являются развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования, оказание поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом. Последним компенсируется часть затрат на строительство газовых заправок.

Объемы финансового обеспечения за весь период реализации программы утверждены в размере 55,743 миллиарда рублей. Кроме того, программа получила связь с национальными целями развития Российской Федерации, одна из которых предусматривает увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов.

Кроме того, программой предусмотрено приведение к 2030 году в нормативное состояние не менее чем 60 процентов автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Не менее важные цели – снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года. Ранее Алексей Субботин выступил на заседании Орловского облсовета народных депутатов.

Он сообщил, что всего на территории региона функционирует 128 регулярных маршрутов, из которых 95 — с регулируемым тарифом, а 33 — с нерегулируемым. Маршрутная сеть обслуживается 18 транспортными предприятиями, среди которых имеются только два государственных участника рынка: «Автотранспортное предприятие» и «Покровская КТС». Ежедневно проводятся проверки соблюдения контрактов на оказание транспортных услуг. За первое полугодие 2025 года выявлено 294 случая нарушений, по которым направлены претензии с требованием оплаты штрафов.

«Также Алексей Сергеевич проинформировал об обновлении инфраструктуры и модернизации автопарка. Так, в 2024-2025 годах установлены новые межмуниципальные маршруты (№ 607 «Орел — Тросна», № 353 «Знаменка — завод «Дормаш»). Маршруты № 504, № 661 и № 665 переведены на регулируемый тариф, обслуживаются новыми автобусами и управляются вновь созданным автотранспортным предприятием, демонстрирующим высокий уровень выполнения плановых графиков», – сообщала по этому поводу пресс-служба Орловского облсовета.

ИА “Орелград”