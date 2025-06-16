Клычков рассказал о последствиях атаки беспилотников

Повреждены дома, магазин и ангар.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков проинформировал в соцсетях, что минувшей ночью над регионом уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. Обломками в Орле повреждено остекление в двух многоквартирных домах и одном частном, а также торговом павильоне. Кроме того, пострадала крыша ангара коммерческого предприятия.

«Пострадавших нет. На месте происшествия работают службы МЧС и правоохранительные органы», – написал Андрей Клычков.

15 июня губернатор сообщал об одном уничтоженном БПЛА, 13 июня – о 15 беспилотниках. Повреждений и пострадавших не было.

ИА “Орелград”