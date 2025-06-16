Орловцы могут получить национальную премию

В регионе стартовал региональный этап Национальной премии «Человек труда».

Жители Орловской области могут принять участие в конкурсе на соискание Национальной премии «Человек труда». Номинанты на премию выдвигаются предприятиями, организациями, профсоюзами и трудовыми коллективами, заявки на участие сотрудников в премии будут приниматься в Орле в период с 23 июня по 23 августа 2025 года. Они должны содержать подробную информацию о достижениях кандидатов, их вкладе в развитие отрасли и профессиональных успехах. Финал состоится на выставке БИОТ-2025 в Москве с 11 по 14 ноября 2025 года.

«Победителей ждут не только денежные премии и памятные знаки отличия, но и возможность обучения в федеральных образовательных программах, – сообщают организаторы. – Это возможность отметить трудящихся — рабочих, наставников, инженеров, молодых специалистов — всех, кто своим ежедневным вкладом делает нашу страну сильнее и развивает ее будущее!»

Номинации предусмотрены следующие: «Технологический лидер» – для тех, кто внедряет инновации и повышает эффективность в производстве; «Лучший наставник» – для тех, кто передает свои знания и помогает молодым специалистам расти профессионально; «Молодой специалист» – для инициативных молодых людей (от 18 до 35 лет), добившихся успехов в своей сфере. В Орловской области региональный этап премии проводит департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Участие в премии бесплатное.

«Премия проводится в целях достижения кадрового суверенитета нашей страны и решения задач, которые поставил президент Российской Федерации В.В. Путин в Национальном проекте «Кадры» за счет общественного признания и поощрения людей труда: рабочих, наставников, инженеров, молодых специалистов – всех, кто своим ежедневным вкладом развивают экономику, социальную сферу и укрепляют суверенитет нашей страны», – говорится в положении о премии.

Учредителями и организаторами премии являются политическая партия «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Выбирай свое» совместно с Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. Соорганизатором премии в Орловской области является Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Премия проводится в два тура: отборочный полуфинальный региональный этап и финальный этап с определением победителей в рамках Международной специализированной выставки-форума «Безопасность и охрана труда».

Заявки принимаются по обычной почте (302040, город Орёл, улица Лескова, дом 22) и на электронный адрес (dszn@adm.orel.ru).

ИА “Орелград”