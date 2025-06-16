Литературно-историческое открытие в Орле

Независимый московский исследователь Леонид Соболев представил ранее неизвестную переписку (17 писем) между известным донским писателем Фёдором Дмитриевичем Крюковым и видным представителем литературы Серебряного века поэтом Александром Ивановичем Тиняковым. Эта переписка имеет прямое отношение к Орловщине.

Ф. Д. Крюков, которого многие исследователи считают реальным автором романа «Тихий Дон», почти 12 лет проработал в Орле преподавателем в Орловской мужской гимназии. А. И. Тиняков – наш земляк, уроженец Мценского уезда Орловской губернии, является самым известным орловским поэтом эпохи Серебряного века. Крюков был преподавателем и классным руководителем Тинякова в Орловской мужской гимназии, где тот обучался в период 1897-1903 годов.

Переписка особенно ценна тем, что раскрывает множество исторических фактов периода конца XIX – начала XX веков, события которого во многом остаются малоизученными. Из этой переписки вытекает целое литературно-историческое открытие. Например, ранее ничего не было известно о знакомстве и встречах Леонида Андреева и Александра Тинякова, хотя оба они имели отношение к Орлу и были современниками.

Из переписки следует, что первая встреча произошла в Москве (где проживал Л. Андреев) в декабре 1903 года. В письме А. Тинякова Ф. Крюкову от 8 декабря 1903 года говорится: «В этот день я встретился сначала с Андреевым, а затем (вечером) с Серафимовичем. И надо признаться, Андреев произвёл на меня гораздо большее впечатление. Андреев говорил мне, что нужно не писать, не приглядываться к жизни, а как можно больше жить. Себя он причисляет к декадентам, хотя они и не считают его за своего».

О второй встрече с Леонидом Андреевым в Москве в конце декабря 1903 года Александр Тиняков пишет: «Он очень советовал поступить мне в Университет, так как студенческая жизнь развивает “чувство общественности”. Я оставил у него непрочитанную “фантазию”, которую он мне отдаст в Орле, где будет для чтений на студенческом вечере 1-4 января».

Таким образом, знакомство и общение этих двух выдающихся представителей русской литературы начала XX века, уроженцев Орловщины, можно считать доказанным.

Переписка хранит ещё немало интересного для читателей и исследователей. Например, в письме Ф. Д. Крюкова А. Тинякову от 8 июля 1903 года читаем: «Андрева и Горького считаю “умеренными символистами”», а в заключительной части замечает: «Я верю, что настанут времена, когда главное зло – именно обязанность и чрезмерность труда – будет устранена, и труд станет удовольствием, а не средством для добывания пропитания».

Митасов Александр

ИА “Орелград”