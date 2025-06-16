«Юность» оштрафовали за угрозу экологической безопасности региона

Нарушения могли привести к массовой гибели рыбы в Орловской области.

В апреле 2025 года в поселке Салтыки была зафиксирована гибель рыбы в пруду Салтыковский на ручье Добрый. В ходе проверки земельного участка ООО «АПК Юность» были выявлены серьезные нарушения в обращении с отходами животноводства, сообщает ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. На участке площадью 28,4 га обнаружены следы необработанного навоза крупного рогатого скота. Отсутствовала обваловка мест внесения отходов. Жидкие фракции стекали в естественные углубления и далее в ручей из-за неровного рельефа. Лабораторные анализы показали превышение норм по колиформным бактериям и фекальным энтерококкам. Также обнаружены неутилизированные останки животных (кости, конечности КРС).

Нарушения выявлены по статьям 10.8.1 и 8.6 КоАП РФ. “Юность” нарушила как земельное, так и ветеринарное законодательство, что создало угрозу экологической безопасности региона и могло привести к массовой гибели водных биоресурсов. Орловская природоохранная межрайонная прокуратура возбудила административные дела. ООО «АПК Юность» оштрафовано на 290 тысяч рублей. Должностное лицо предприятия также привлечено к административной ответственности.

ИА “Орелград”