Обладательницу премии князя Монако вспомнили в Орле

Областная библиотека подготовила выставку к 90-летию Франсуазы Саган.

До 29 июня 2025 года в отделе документов на иностранных языках Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина будет работать книжная выставка «F. Sagan». Как пояснили организаторы, выставка приурочена к 90-летию Франсуазы Саган (1935-2004), французской писательницы и драматурга. В составе экспозиции представлена литература на русском и французском языках, повествующая о жизни и творчестве писательницы, а также ее собственные произведения на французском и немецком языках.

«Главной темой книг француженки неизменно становилась любовь, грусть, потерянность и одиночество, – говорят в «Бунинке». – Автор умела чутко описывать психологический портрет своих героев, а также правдиво и точно передавать обстоятельства, в которые они попадали. За свой вклад в литературу Саган была удостоена премии князя Монако в 1985 году».

Настоящая фамилия писательницы – Куаре, а Саган – это ее творческий псевдоним. Считается, что Франсуаза взяла его в честь герцогини Доротеи Саган, героини одного из произведений знаменитого писателя Марселя Пруста. Родилась Франсуаза 21 июня 1935 года в местечке Кажар на юге Франции. Известность ей принес первый же роман, изданный в 1954 году под названием «Здравствуй, грусть!» Писательнице тогда было всего 19 лет.

«Произведение получило хорошие отзывы от критиков и читателей, и было номинировано на литературную премию, – уточнили в областной библиотеке. – Роман перевели на тридцать языков, а позже успешно экранизировали. Второй роман Франсуазы Саган «Смутная улыбка» (1956) укрепил ее известность. После появились другие успешные романы: «Через месяц, через год» (1957); «Любите ли Вы Брамса?» (1959) и «Волшебные облака» (1961). Помимо популярных романов писательница создала несколько театральных пьес».

ИА “Орелград”