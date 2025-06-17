Орловская промышленность пока остается в минусе

Индекс промышленного производства составил 98 процентов.

В Орловской области индекс промышленного производства за январь-апрель 2025 года составил 98 процентов, в обрабатывающих производствах – 99,9 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах за отчетный период времени сложился в сумме 90,7 миллиарда рублей, или 105,2 процента к уровню января-апреля 2024 года, в том числе в обрабатывающих производствах – 81,5 миллиарда рублей, или 105,9 процента. Такие данные опубликованы на официальном портале Орловской области.

«В агропромышленной сфере, по предварительным данным, в январе-марте 2025 года во всех категориях хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства составил 15,1 миллиарда рублей, или 116,2 процента в действующих ценах и 108,7 процента в сопоставимой оценке к январю-марту 2024 года, – следует из статистического отчета. – Объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-апрель 2025 года составил 7,591 миллиарда рублей, или 76,4 процента в действующих ценах и 69,1 процента в сопоставимых ценах к январю-апрелю 2024 года».

Жилья в регионе за отчетный период времени было введено в строй 142,9 тысячи квадратных метров, или 117,4 процента к уровню января-апреля 2024 года. В апреле 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, составил 101,1 процента, в том числе в растениеводстве – 101,6 процента, в животноводстве – 100,2 процента.

На развитие экономики и социальной сферы области за январь-март 2025 года за счет всех источников финансирования было использовано 13,892 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, или 144,4 процента в действующих ценах и 132,7 процента в сопоставимых ценах к 2023 году. Сводный индекс цен на продукцию и услуги инвестиционного назначения за апрель 2025 года оказался равен 99,4 процентам, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 100,6 процента, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 98,5 процента, индекс цен на прочую продукцию инвестиционного назначения – 100,2 процента.

ИА “Орелград”