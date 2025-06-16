Переезд в Орел обернулся для льготницы уголовным делом

Обвинительный приговор был вынесен Кромским районным судом Орловской области.

Как сообщили в пресс-службе Кромского районного суда, уголовное дело было заведено в отношении теперь уже бывшей жительницы Кромского района. Ее обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ – по двум эпизодам, и частью 3 той же статьи (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении компенсаций и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершённое в крупном размере).

Как следует из материалов дела, женщина еще недавно считалась льготницей и получала социальные выплаты от государства. Они были ей положены за проживание на территории, которая относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Женщина была зарегистрирована на такой территории и официально там проживала. Весной 2022 года она при помощи портала госуслуг подала электронные заявления в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Кромскому району Орловской области, после чего ей оформили получение ежемесячных денежных выплат не только на нее саму, но и на ее несовершеннолетнего сына.

«На основании указанных заявлений, а также представленных документов с мая 2022 года гражданке были назначены ежемесячные денежные выплаты, а также дополнительное материальное обеспечение за проживание на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на ЧАЭС, – следует из сообщения пресс-службы суда. – С 1 января 2023 года она переехала вместе со своим несовершеннолетним сыном на постоянное место жительства в город Орел, территория которого не относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В подобном случае льготник обязан извещать компетентные органы об изменении своих жизненных обстоятельств. Ведь выплаты положены только при постоянном проживании на «загрязненной» территории. Об этом гражданку предупреждали при оформлении выплат, но она чиновникам так и не сообщила о своем переезде. А когда данная информация всплыла, было уже поздно.

«Гражданка продолжила незаконно получать указанные выплаты, – поясняет пресс-служба Кромского районного суда. – Осужденная вину в совершенных преступлениях признала в полном объеме, раскаялась в содеянном. Суд назначил виновной наказание в виде штрафа, приговор вступил в законную силу».

ИА “Орелград”