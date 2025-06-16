В Орловской области вынесен приговор бывшим сотрудникам роддома

Замглавврача и главный бухгалтер БУЗ ОО «Родильный дом» признаны виновными в получении взяток.

Всего выявлено 58 эпизодов преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Установлено, что с января 2019 по январь 2023 года фигуранты получали взятки от 58 сотрудников родильного дома. Общая сумма составила более 8,69 млн рублей. За эти средства мздоимцы обеспечивали общее покровительство по службе, содействие в начислении премий, помощь в получении других стимулирующих выплат.

Наказание для каждой из подсудимых составило штраф в размере 6,5 млн рублей, сообщили в СУ СК России по Орловской области. Приговор пока не вступил в законную силу.

Расследование уголовного дела проводилось при оперативной поддержке УФСБ и УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”