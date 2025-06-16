«Просто грешно»: Клычков поручил приобщить всех к «Пушкинской карте»

Орловский губернатор считает, что школьников нужно чаще водить в музеи.

В регионе реализуется федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который является частью национального проекта «Семья». Объем привлеченных средств в 2025 году составляет более 64 миллионов рублей, сообщила на совещании 16 июня руководитель профильного департамента Наталья Георгиева. Участниками проекта стали шесть муниципальных образований, а также одно областное учреждение культуры. Реализуются мероприятия по капитальному ремонту одного дома культуры, оснащению пяти детских школ искусства музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, созданию четырех модельных муниципальных библиотек, техническому оснащению музеев. Губернатор Андрей Клычков, комментируя доклад, решил сделать акцент не на деньгах, а на людях. В Орловской области за последний год смогли обеспечить почти 100% школьников «Пушкинской картой». Остался небольшой процент тех, кто ее не имеет. Губернатор поручил ликвидировать этот пробел до сентября.

«Я прошу вместе с районными администрациями, школами и департаментом культуры, решить вопрос, чтобы все объекты у нас были посещаемы школьниками. Грешно просто иметь такое количество музеев и экспонатов, которые есть в этих музеях, и не привозить туда школьников. Тем более, что есть и богатая история, год тоже необычный», – сказал Андрей Клычков.

Губернатор отметил, что и между школами тоже возможен обмен. Почти в каждом образовательном учреждении есть музеи, где экспонаты тоже имеют определенную ценность.

«И ничего страшного не будет, даже более того, полезно, когда школьники между собой будут обмениваться. Этот процесс должен быть в постоянном режиме. Требует организационных решений, но потенциал для этого достаточный есть», – прокомментировал Клычков.

Напомним, «Пушкинская карта» финансируется государством. Это совместный проект Минкультуры и Минцифры России. Государство ежегодно начисляет фиксированную сумму. В 2024 году было 5000 рублей. Средства можно тратить на посещение мероприятий и выставок, концертов и спектаклей. Неиспользованный остаток сгорает. Новая сумма начисляется автоматически в начале каждого года. Карту могут получить граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет. Для оформления требуется паспорт и подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

ИА “Орелград”