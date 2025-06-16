Клычков обратился с напутствием к новому руководителю департамента спорта Орловской области

«Елена Николаевна, никого не бойтесь, не стесняйтесь».

Официальное представление состоялось на заседании 16 июня. Исполняющей обязанности члена правительства Орловской области – руководителя департамента физической культуры и спорта стала Елена Николаевна Казачкова. Человек близкий к спорту, имеет много международных наград, подчеркнул губернатор Андрей Клычков. По его словам, Казачкова в последние годы активно работала по целому ряду проектов по линии спорта. Сейчас Елена Николаевна имеет статус исполняющей обязанности. В случае прохождения соответствующих процедур будет принято итоговое решение.

«События последних дней показали, что Елена Николаевна, несмотря на хрупкий внешний вид, достойно справляется с проведением масштабных мероприятий», – оценил Андрей Клычков, отметив полные трибуны на этапе Чемпионата России по пляжному волейболу и запрос на участие региона в более значимом статусе.

«Все это дает возможность задействовать как молодежь, так и профессиональных спортсменов. И, безусловно, это идет во благо как для развития региона, так и в целом для повышения качества здоровья в Орловской области. Елена Николаевна, никого не бойтесь, не стесняйтесь», – обратился губернатор.

Главная задача новой чиновницы – максимально сохранить потенциал, который есть сейчас, а также его расширять. Следует довести до конца строящиеся спортивные объекты. В рамках новых нацпроектов необходимо развиваться дальше. После завершения Петербургского экономического форума Андрей Клычков обещал Казачковой встречу с профильным министром, чтобы определиться «по нашим возможностям, задачам». Также «нужно не забывать, что спорт – это совсем не только Орел, но и муниципальные образования», отметил губернатор.

ИА “Орелград”