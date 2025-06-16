Парахин обещал помощь всем пострадавшим от последствий атаки БПЛА

После оценки нанесенного ущерба объектам в Орле.

Вопрос обсудили на заседании правительства региона 16 июня. Ночью были подавлены и сбиты 11 беспилотников. Есть повреждения жилых домов и хозпостроек на территории города Орла. О мерах, которые будут предприняты, рассказал мэр Юрий Парахин.

«Ночью выехали на место силы аварийно-восстановительных работ города Орла, определили объемы повреждений. В Северном районе повреждено остекление балконов, пострадавших нет. В Железнодорожном районе повреждено пять окон, также двери, крыша частного дома. Нами принято решение о проведении заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям города Орла. Сегодня оно будет проведено. После проведения работ взрывотехниками в пострадавших домах будут проведены комиссионные обследования сотрудниками территориальных управлений по Железнодорожному и Северному району с составлением акта по пострадавшему имуществу. Из средств резервного фонда будут проведены все работы по восстановлению всего имущества, которое было повреждено в результате падения БПЛА», – проинформировал Юрий Парахин.

Губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что атаки проходят практически ежедневно.

«Самое главное, что у нас нет среди жителей пострадавших. Я думаю, что со всеми хозпостройками, остеклением разберемся. Прошу оперативно сегодня все мероприятия провести», – поручил губернатор.

Глава региона также обратился к силовым структурам, чтобы не затягивали с обследованием и ответственные службы могли приступить к вопросам обеспечения быта.

«У нас хоть и лето, но погода, видим, достаточно нестабильная. И дождь, и холод. Сегодня мы уже в рамках рабочего совещания определились по линиям департаментов соцзащиты и здравоохранения. Тоже подключайтесь, чтобы при выявлении потребности – необходимо помощь людям оказать».

Андрей Клычков подчеркнул, что всем нужно быть ежедневно готовыми (оперативным службам, муниципальным образованиям) для обеспечения безопасности и нормальной жизнедеятельности на территории области.

ИА “Орелград”