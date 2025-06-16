В Орле покажут фильм об СВО

Кинопоказ состоится в рамках цикла «Герои нашего времени».

В Орле 16 июня 2025 года в 12:00 состоится кинопоказ в рамках цикла мероприятий «Герои нашего времени». В его рамках зрители увидят документальный фильм «Военкоры – 3. Он молится на языке бога». Об этом сообщили в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина, в стенах которой и будет организован кинопоказ. Героем третьего фильма из цикла «Военкоры» стал корреспондент RT на арабском Саргон Хадая.

«Он делает репортажи из самых горячих точек зоны СВО, потому что с их помощью «может донести арабскому миру правду о том, что происходит здесь», – говорят в «Бунинке». – Авторы картины вместе с военкором побывали на передовой, поговорили с бойцами и увидели Саргона за работой. Он рассказал, что в последнее время журналисты стали целью для противника, на них объявлена охота, так как их ранение или гибель могут стать резонансными. Поэтому важной частью работы в зоне боевых действий журналист считает соблюдение правил безопасности, чтобы сохранить жизнь свою и своей команды».

Кстати, организаторы приглашают на кинопоказ всех желающих ознакомиться с событиями и познакомиться с судьбами людей в зоне боевых действий. Вход свободный. Также областная библиотека приглашает жителей города почтить память всех, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в суровые годы Великой Отечественной войны свою Родину. Желающие смогут принять участие в митинге-реквиеме «Мы память святую несем через годы», посвященном 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Он пройдет 20 июня в 10:00.

«В митинге примут участие представители ветеранских организаций, общественности, поисковых отрядов, участники СВО, молодежь, воспитанники летних пришкольных лагерей, анонсирует «Бунинка». – В программе мероприятия: выступления представителей государственных и общественных учреждений, выставка артефактов Великой Отечественной войны, акция «Книга о Великой Отечественной войне в подарок».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”