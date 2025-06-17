Биометрические сервисы становятся все более популярными среди россиян

Желание защитить свои средства от мошенников — главный мотив.

По данным опроса* ВТБ, проведенного перед ПМЭФ-2025, основными причинами для использования биометрии являются защита от мошенников (52% опрошенных), удобство использования (23%), простая авторизация в банках и на Госуслугах (22%), бесконтактные операции (21% – снятие наличных без карты, 15% – оплата в транспорте и магазинах).

Опрос также позволил оценить динамику отношения к биометрическим сервисам по сравнению с осенью-зимой 2024 года. Произошло снижение числа сомневающихся в безопасности с 46% до 27%. Число противников уменьшилось с 22% до 13%. При этом произошел рост количества граждан уверенных в безопасности и удобстве с 26% до 27%. Лишь 13% считают биометрию надежной, но неудобной.

Из всех участников опроса 27% уже сдали биометрию, 29% планируют это сделать в ближайшее время, 60% ожидают повсеместного использования биометрии.

Банки расширяют спектр возможностей. Идет тестирование сбора биометрии на планшетах с российской операционной системой. Это позволит вызывать курьера для сбора данных. Рассматривается внедрение функции сразу в банковское приложение.

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова отмечает, что если сдать и использовать биометрию станет проще, то новые сервисы появятся быстрее — в ритейле, транспорте, финансах и других сферах.

В настоящий момент главные способы сдачи биометрии – через приложение «Госуслуги Биометрия», в отделениях банков. Процесс занимает несколько минут.

*Опрос проводился среди 1500 жителей крупных городов России в июне 2025 года. Важно отметить, что участники могли выбирать несколько вариантов ответа.

ИА “Орелград”