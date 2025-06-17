На Орловщине завели сотню уголовных дел за фиктивную регистрацию иностранцев

17.6.2025 | 16:22 Новости, Происшествия

Статистикой текущего года поделились в УМВД по региону. 

Фото: Управление МВД по Орловской области

Фиктивная регистрация определяется в следующих случаях: предоставление заведомо ложных или поддельных документов, отсутствие намерения у иностранца фактически проживать в помещении, а также отсутствие намерения собственника предоставить помещение для проживания. Ответственность  предусмотрена статьями 322.2 и 322.3 УК РФ и влечет штраф от 100 000 до 500 000 рублей, лишение свободы до 5 лет (при наличии серьезных оснований).

Для граждан иных государств обязательна постановка на миграционный учет. Принимающая сторона должна уведомить компетентные органы в течение семи  дней о прибытии иностранца. Адрес регистрации должен соответствовать фактическому месту проживания. При выявлении фиктивной регистрации производится снятие с регистрационного учета, напомнили в УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”


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