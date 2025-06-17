На Орловщине завели сотню уголовных дел за фиктивную регистрацию иностранцев

Статистикой текущего года поделились в УМВД по региону.

Фиктивная регистрация определяется в следующих случаях: предоставление заведомо ложных или поддельных документов, отсутствие намерения у иностранца фактически проживать в помещении, а также отсутствие намерения собственника предоставить помещение для проживания. Ответственность предусмотрена статьями 322.2 и 322.3 УК РФ и влечет штраф от 100 000 до 500 000 рублей, лишение свободы до 5 лет (при наличии серьезных оснований).

Для граждан иных государств обязательна постановка на миграционный учет. Принимающая сторона должна уведомить компетентные органы в течение семи дней о прибытии иностранца. Адрес регистрации должен соответствовать фактическому месту проживания. При выявлении фиктивной регистрации производится снятие с регистрационного учета, напомнили в УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”