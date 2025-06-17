В Жилищном управлении города Орла новый начальник

Четвертый за полтора года.

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике 17 июня в числе докладчиков оказалась Соколова Наталья Федоровна – начальник МКУ «Жилищное управление города Орла». С ноября 2024 года этот пост занимала в статусе исполняющей обязанности Анжелла Дробина. До нее Жилищным управлением несколько месяцев руководил Энрико Чапкин. Его предшественницей была Ольга Стеблецова.

Напомним, в августе 2024 года Орловский следком сообщил о возбуждении в отношении руководства МКУ «Жилищное управление Орла» уголовного дела по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии правоохранителей, для переселения граждан из аварийного жилья и сирот покупали квартиры по завышенным ценам. Ущерб предварительно оценен в 23,97 млн рублей.

МКУ «ЖУ» было создано в 2021, чтобы навести порядок в управлении муниципальным жилищным фондом. Однако КСП города Орла после этого неоднократно отмечала недостаточный контроль. В 2025 году должна пройти очередная проверка.

ИА “Орелград”