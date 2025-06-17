Дистанционные банковские гарантии демонстрируют уверенный рост спроса

Особенно популярны среди представителей малого и среднего бизнеса.

По данным ВТБ, рост спроса на дистанционные банковские гарантии связан с активным участием предпринимателей в государственных и корпоративных закупках, а также с общей цифровизацией бизнес-процессов. Так, к 2025 году порядка 50% всех гарантий оформляются дистанционно. В сегменте малого бизнеса доля выросла до 65% (было 46%). Количество клиентов с дистанционными экспресс-гарантиями увеличилось на 16%. Число выдач выросло на 22%

Наибольший объем поддержки получили компании из транспортного и инфраструктурного строительства (29%), торговли (18%), машиностроения (13%) и жилищного/коммерческого строительства (12%).Преимущества цифровизации по мнению экспертов – оптимизация клиентского пути, быстрая адаптация бизнеса к рыночным изменениям, снижение операционных издержек, удобство оформления документов.

Член правления ВТБ Руслан Еременко отметил, что развитие цифровых каналов оформления гарантий является важным шагом в поддержке малого и среднего бизнеса, позволяя быстрее адаптироваться к изменениям рынка и снижать издержки. Такое заявление спикер сделал в преддверии ПМЭФ-2025.

ИА “Орелград”