Верховный суд оставил без изменения приговор о закрашенном граффити в Орле

Двое мужчин признаны виновными в реабилитации нацизма.

Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения состоявшиеся судебные решения по уголовному делу в отношении двух мужчин по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть осквернение символов воинской славы России), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (пособничество в реабилитации нацизма).

В марте 2022 года в рамках патриотической акции на фасаде здания ДК «Металлург» было нанесено изображение Георгиевской ленты в форме буквы «Z». В апреле один из мужчин закрасил граффити краской, второй – фиксировал происходящее на камеру и сопровождал происходящее одобрительными репликами.

Георгиевская лента является одним из символов воинской славы России, связанных с защитой Отечества. Орловский областной суд назначил мужчинам наказание в виде штрафа в размере 0,9 и 1,2 млн рублей. Осужденные не согласились с принятым решением и последовательно его обжаловали, однако наказание оставлено без изменения, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Отметим, в облсуде ранее сообщали, что мужчины признали вину лишь частично. По их словам, они не хотели осквернять символ воинской славы, так как считали, что Георгиевская лента является таковым только в случае, если она выполнена на тканевой основе.

ИА “Орелград”