Ливенские мусорки взяли под видеонаблюдение

В орловском райцентре установили камеры видеонаблюдения на контейнерных площадках.

В Ливнах стартовал первый этап давно анонсированных мероприятий. На местных контейнерных площадках начали появляться видеокамеры. Как сообщается на сайте администрации города, для первого этапа установки камер были выбраны площадки, ранее отметившиеся несвоевременным вывозом бытовых отходов. Системы видеофиксации уже появились в поселке Дорожном, а также на улицах Тюленина, Любушкина и Воронежской. Считается, что видеоконтроль позволит буквально навести порядок в райцентре.

«Основная цель — отслеживание нарушений правил использования мусорных контейнеров, а также предотвращение несанкционированного сброса отходов, – пояснили в администрации города Ливны. – Камеры будут фиксировать неправомерные действия, такие как сброс крупногабаритного или строительного мусора в контейнеры, предназначенные для обычных бытовых отходов».

Параллельно в городе подвели итоги рейтингового онлайн-голосования по выбору общественной территории, требующей благоустройства в первоочередном порядке в 2026 году. Как пояснили в мэрии, голосование проводилось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», стартовало оно еще в апреле этого года. Горожанам было предложено выбрать один из двух вариантов благоустройства: Комсомольский парк (4-й этап) и общественная территория по улице Орловская (3-й этап).

«6078 жителей города проявили активную гражданскую позицию и отдали свой голос в определении общественного пространства, требующего первоочередного благоустройства в 2026 году, – следует из информации городских властей. – За продолжение работ по реконструкции общественной территории на улице Орловской отдан 521 голос. Большинство же ливенцев сделали свой выбор в пользу благоустройства Комсомольского парка. За то, чтобы в 2026 году на эту общественную территорию пришел 4-й этап благоустройства, проголосовали 5557 человек».

ИА “Орелград”