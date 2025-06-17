Две пассажирки автобуса получили травмы в ДТП

17.6.2025 | 11:32 Новости, Происшествия

Авария произошла 16 июня на Северном подъезде к Орлу.

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Примерно в 17:00 водитель ПАЗ 32054 (1981 г.р.) на втором километре трассы въехал в стоящий автомобиль Mercedes Benz. Иномарка после удара врезался в металлическое ограждение. В остановившийся Mercedes въехал следовавший сзади автомобиль Renault Megane. Все транспортные средства двигались в сторону Орла.

В результате ДТП две пассажирки автобуса получили травмы, сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области. Одна женщина (2005 г.р.) была доставлена бригадой скорой помощи в БСМП им. Семашко, после осмотра отпущена. Вторая пассажирка  (1977 г.р.) самостоятельно обратилась в травмпункт, госпитализация также не потребовалась.

ИА “Орелград”


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