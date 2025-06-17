Президент России подписал указ о назначении новых судей в Орловской области

17.6.2025 | 11:37 Новости, Общество

Информация предоставлена пресс-службой Орловского областного суда.

Фото: ИА «Орелград»

В Орловский областной суд назначены Ванеева Наталия Владимировна, Щербина Ирина Сергеевна.

В Ливенский районный суд – Гончарова Ольга Николаевна.

В Мценский районный суд – Леюшкина Кристина Александровна, Макешина Наталия Леонидовна.

В Урицкий районный суд – Цуканова Екатерина Павловна.

Указ №397 от 12.06.2025 года также касается назначения представителей Президента в квалификационной коллегии судей Забайкальского края.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2025 год

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