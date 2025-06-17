Президент России подписал указ о назначении новых судей в Орловской области

Информация предоставлена пресс-службой Орловского областного суда.
В Орловский областной суд назначены Ванеева Наталия Владимировна, Щербина Ирина Сергеевна.
В Ливенский районный суд – Гончарова Ольга Николаевна.
В Мценский районный суд – Леюшкина Кристина Александровна, Макешина Наталия Леонидовна.
В Урицкий районный суд – Цуканова Екатерина Павловна.
Указ №397 от 12.06.2025 года также касается назначения представителей Президента в квалификационной коллегии судей Забайкальского края.
ИА “Орелград”