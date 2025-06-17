В Орле актуализировали схему теплоснабжения

В документе учтены дома, которые будут построены в ближайшие годы.

Администрация города Орла представила актуализированную схему теплоснабжения областной столицы. В документе учтены величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления – с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Разбивка произведена и по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды. Для разработки обновленной схемы теплоснабжения был использован среднесрочный прогноз прироста площади строительных фондов в городе. Он основывается на данных проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке, выданных технических условий на подключение объектов капитального строительства к тепловым сетям, проектных деклараций застройщиков, а также перечня выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства.

На перспективу до 2035 года развитие городского округа рассмотрено по сценарию, определенному в генеральном плане. Предполагается строительство новых зданий на свободных земельных участках. Изменение структуры строительных фондов будет происходить преимущественно за счет перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем новых жителей, а также существующего населения городского округа.

«Предложения по развитию жилищного строительства ориентированы на улучшение условий проживания жителей, удовлетворение потребности населения в жилье при повышении качества жилой среды, – говорится в документе. – Также предполагается построить или реконструировать в соответствии с градостроительными нормативами школы, детские сады и объекты социальной инфраструктуры. Намечается строительство культурно-оздоровительных комплексов, учреждений культуры и искусства».

Кроме того, в городе предполагается дальнейшее развитие торговой сети за счет строительства новых магазинов и торговых центров, сети предприятий общепита, кафе и ресторанов за счет частных инвестиций. Всего, по данным мэрии, в Орле планируется ввести в эксплуатацию жилые здания площадью 3216 тысячи квадратных метров, выполнить снос ветхих зданий общей площадью 500 тысяч квадратных метров, а также построить общественно-деловые здания площадью 760 тысячи квадратных метров.

«Часть данных объемов на текущий момент находится в состоянии строительства, под них выделены земельные участки, получены разрешения на строительство, на ряд объектов выданы технические условия на подключение к тепловым сетям, их ввод в эксплуатацию запланирован на 2025- 2028 годы, – поясняют авторы документа. – Прочие объекты перспективной застройки будут введены в эксплуатацию до окончания расчетного периода – 2035 года».

Отметим, что существующие и перспективные потребители с индивидуальным и автономным теплоснабжением не рассматриваются в полном объеме требований в схеме теплоснабжения городского округа «вследствие неизменности технико-экономических показателей и технологических зон на протяжении всего действия схемы». При этом учтено сокращение потребления тепловой энергии при сносе ветхого жилого фонда.

ИА “Орелград”