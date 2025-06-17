Интервьюеры выяснят, как учатся орловцы

В Орловской области стартовало выборочное статистическое обследование.

В период с 15 по 24 июня 2025 года Федеральная служба государственной статистики проводит выборочное наблюдение участия населения в непрерывном образовании. Как пояснили в Орелстате, оно является дополнительным модулем к выборочному обследованию рабочей силы и проводится одновременно на территории всех регионов страны. Соответствующее распоряжение ранее отдало правительство Российской Федерации, утвердившее долгосрочный федеральный план статистических работ.

«Основной целью проведения наблюдения является получение количественной оценки участия взрослого населения в различных видах образовательной деятельности (в формальном образовании, дополнительном образовании и самообразовании), – сообщает Орелстат. – Наблюдение осуществляется путем личного опроса членов домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания прошедшими обучение и тестирование представителями Орелстата. Перед проведением опроса интервьюер обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта».

Всего в рамках обследования планируется опросить 848 респондентов – жителей Орловской области. Из них 454 человека проживают в городах, остальные – в сельской местности. Статистики гарантируют конфиденциальность полученных данных. Обследование охватит жителей Орла (182 респондента), Знаменского (84), Урицкого (82), Троснянского (82), Залегощенского (76), Должанского (75) и Колпнянского (71) районов, а также жителей Орловского муниципального округа (77) и города Мценска (54).

«Сведения, полученные от респондентов и зафиксированные интервьюером, являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению (распространению и (или) предоставлению) и используются только в целях формирования официальной статистической информации, – подчеркивают в Орелстате. – На период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области».

ИА “Орелград”